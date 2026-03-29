Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.

Büyükşehir Belediyesince işletilen ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu, Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.

Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın, raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin hat ve vagondaki incelemesi sürüyor.