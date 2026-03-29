Haberler

Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı, yolcular tahliye edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı.

Büyükşehir Belediyesince işletilen ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu, Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.

Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın, raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin hat ve vagondaki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

