Adana'da güvercin ve keklik çalan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da hobi amaçlı beslenen 3 güvercin ve 2 kekliği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, adliyede tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da bir kişinin apartmanın damında hobi amacıyla beslediği 3 güvercin ve 2 kekliği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Uğur Kaygısız'ın apartmanın damında hobi amacıyla beslediği kuşları çalan şüphelinin K.B.S. (17) olduğunu belirledi.

Polis, kask takarak yüzünü gizleyen ve apartmanın asansörüne idrar yaptıktan sonra damdaki güvercin ve keklikleri çalan şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki apartmana 1 Ocak'ta kask takarak giren şüpheli, asansörle dama çıkıp Uğur Kaygısız'ın kafesindeki 2 keklik ve 3 güvercini çalmıştı.

Şüphelinin asansöre binmesi ve montunun içerisine koyduğu kuşlarla apartmandan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt





