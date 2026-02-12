Haberler

Sokaktaki kavgada pompalı tüfekle havaya ateş etti

Sokaktaki kavgada pompalı tüfekle havaya ateş etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi ve polis harekete geçti.

ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi havaya pompalı tüfekle havaya ateş etti. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri otomobilinin bagajındaki pompalı tüfeği alarak havaya 2 el ateş etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Taraflar, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Paniğe neden olan olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor