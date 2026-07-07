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Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Mervan Seylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park yakınından 28 Haziran'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Mervan Seylan (9), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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