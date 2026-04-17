Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
KONTROL ALTINDA
Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde saat 07.30'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı