Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

KONTROL ALTINDA

Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde saat 07.30'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı