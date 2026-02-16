Tartıştıkları kişiyi yere yatırıp darbettiler

ADANA'da bir grup gencin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup genç, bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavga sırasında kaçan kişiyi, gruptakiler yakaladı. Daha sonra grup, tartıştıkları kişiyi trafikte araçların arasında yere yatırıp, tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptakilerden bazıları yerdeki kişiye kemerle vururken, birisi de başını defalarca yere çaptı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.