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Adana'da Gencin Mahalle Bekçisini Bıçaklaması Sonrası Silahlı Çatışma

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Adana'da bir genç kız, tartıştığı mahalle bekçisini bıçakladı. Bekçi, genç kızı ayağından vurdu. Olay sonrası her iki yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirildi.

ADANA'da M.U. (17) isimli genç kız, tartıştığı mahalle bekçisi K.S.D.'yi kolundan bıçakladı. Yaralı mahalle bekçisi ise saldırgan genç kızı beylik tabancasıyla ayağından vurdu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.U. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Yiğitcan F. (18), iddiaya göre bir taksici ile tartışmaya başladı. Taksicinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi. İki genç, gelen bekçilerle de tartıştı. M.U., tartıştığı mahalle bekçisi K.S.D.'yi yanında taşıdığı bıçakla kolundan yaraladı. K.S.D. ise beylik tabancası ile M.U.'yu ayağından vurdu. Diğer bekçilerin telsiz anonslarıyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı bekçi K.S.D. ve M.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polise mukavemette bulunan ve küfürler yağdıran Yiğitcan F. ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi alınan her iki yaralının de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana

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