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Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolundaki 2 tünelin inşası sürüyor

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Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke-Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası devam ediyor.

Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke- Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası devam ediyor.

Feke-Saimbeyli kara yolunun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 4,8 milyar liralık yatırım bedeliyle inşasına başlanan biri 1350 metre, diğeri 2 bin 550 metre uzunluğundaki tünellerin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.

Feke'nin Sülemişli bölgesindeki 1350 metrelik tünel inşasında kazı, kaya tahkimatı ve zemin güçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Feke-Saimbeyli kara yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmiş, heyelanın ardından kara yolunda iyileştirme yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
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