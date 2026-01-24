Haberler

Adana'da Fabrikada Yangın Çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının patlama sesleriyle başladığı bildirildi.

ADANA'da, parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.15 sıralarında Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Fabrikada görevli bekçi, içeriden gelen patlama sesinin ardından alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalara TOMA da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
