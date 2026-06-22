Haberler

Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.

Mutlu Mahallesi'ndeki ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yılanı yakaladı.

Yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Dünya Kupası'na Norveçli taraftarlar damga vuruyor! Times Meydanı'nı Vikinglere çevirdiler

Koca meydanı ele geçirdiler! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Apartmandaki görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt

Fena patladı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu

Erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu