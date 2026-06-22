Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Mutlu Mahallesi'ndeki ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yılanı yakaladı.
Yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade