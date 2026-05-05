Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık, 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların 14 Ekim 2025'te Yeşilyuva Mahallesi'ndeki S.A'ya ait evde poşete gizledikleri 28 gram sentetik uyuşturucu ve 216 uyuşturucu hapı motosikletle yanlarına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Evde ayakkabı dolabında da poşet içine gizlenmiş 3,87 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu, ikamette ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden, benzer suçlardan sabıkalı sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 9'ar aydan 31 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.