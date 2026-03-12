Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orçan Mahallesi'nde Ahmet D'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.