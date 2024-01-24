Üye Girişi
Haberler

Adana'da Ev Baskınında Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'da bir eve düzenlenen baskında yer yatağı süngerine gizlenmiş bonzai ve metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan Cengiz Ş. (39), tutuklandı.

ADANA'da bir eve düzenlenen baskında yer yatağı süngerine gizlenmiş bonzai ve metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan Cengiz Ş. (39), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Cengiz Ş.'nin evine operasyon düzenledi. Demir kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde arama yapan polis, yer yatağı olarak kullanılan süngerin içine gizlenmiş 87,45 gram bonzai, 3,90 gram metamfetamin, 6,19 gram bonzai ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Cengiz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlar Tutuklama Adana Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title