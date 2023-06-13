Adana'da Et ve Süt Kurumu'nda Hayvan İşkencesi: İki Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurulmasının görüntüsü ortaya çıkınca kurum tarafından işten el çektirilen personeller M.A.T. ve İ.G., gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da Et Ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurulmasının görüntüsü ortaya çıkınca kurum tarafından işten el çektirilen personeller M.A.T. ve İ.G., gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak büyükbaşın başına bir cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ile İ.G. olduğunun tespit edildiği ve iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.