Adana'da eski eşini bıçakla yaralayan sanığa 6 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanık, 6 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık D.T, müşteki F.Y. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 2013'te boşanan D.T. ve F.Y. arasında mal paylaşımı nedeniyle sorun yaşandığını belirtti.

Sanığın, 17 Haziran 2025'te eski eşinin Fevzipaşa Mahallesi'ndeki iş yerine gittiğini anlatan savcı, F.Y'den otomobilini satmasını isteyen D.T'nin olumsuz yanıt alması üzerine araca zarar verdiğini ifade etti.

Savcı, daha sonra F.Y'yi bacağı ve karın boşluğundan bıçakla ağır yaralayan sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

D.T. ise savunmasında borçlarından dolayı mal varlığının F.Y'nin üzerinde olduğunu öne sürdü.

Olay günü eski eşinden aracının anahtarını istediğini iddia eden D.T, "Bana başka insanların yanında 'Aracın anahtarını alamazsın, bana ait' dedi. Bu duruma sinirlendim. F.Y. bana ağır hakaretlerde bulununca bıçakla kendisine saldırdım. O sırada olayın şokundaydım. Pişmanım." beyanında bulundu.

F.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA