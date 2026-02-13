Haberler

Adana'da evinde 814 gram eroin bulunan zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde 814 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 814 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri A.İ'ye (36) ait Gülbahçesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, evde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin mutfaktaki sandığa tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bir poşette 814 gram eroin ele geçirildi.

Bunun üzerine A.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

