Adana'da eniştesini öldüren sanığa verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı eniştesini ruhsatsız silahla öldüren M.K. adlı sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 4 Temmuz 2024'te Pekmezli Mahallesi'nde çıkan tartışmada eniştesi Faruk Soyyiğit'i (33) ruhsatsız tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.K'ye (29) 18 Şubat'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın araçtan aldığı ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek Faruk Soyyiğit'i öldürdüğü, sanık ve tanık C.K'nin beyanı dikkate alındığında maktulün sanığa hakaret ettiği yönünde şüphe oluştuğu, ilk haksız hareketin kim tarafından geldiğinin kesin olarak ortaya konamadığı sonuç ve kanısına binaen sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

