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Adana'da sokakta birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı

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Adana'da sokakta sopa ve tüfekle birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı. Kavga, kız kardeşin babaevine gönderilmesi iddiasıyla çıktı.

Adana'da sokakta sopa ve tüfekle birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı.

Kamyonet sürücüsü Uğur B. (42) ile motosikletteki kayınbiraderleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31), 4 Haziran'da merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde karşılaştı.

Ramazan G. ve Yusuf G, kız kardeşleri E.B'yi babalarının evine gönderdiği iddiasıyla tartıştıkları enişteleri Uğur B'yi kamyonetten indirerek sopayla darbetti. Uğur B. de aracından aldığı tüfeğin dipçiğiyle Ramazan G'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ramazan G. ve kardeşi Yusuf G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından, Uğur B. ise bölgeye yakın bir noktada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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