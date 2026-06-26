Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi kurtarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde engelli asansöründe mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin engelli asansöründe mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, asansörde mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız