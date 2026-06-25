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Engelli asansöründe mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

Engelli asansöründe mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın dışına yapılan engelli asansöründe mahsur kalan özel gereksinimli genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Genç sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADANA'da evin dışına yapılan engelli asansöründe mahsur kalan özel gereksinimli genç, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephesine yapılan engelli asansöründe özel gereksinimli bir gencin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkarılan genç, yakınlarına teslim edildi. İsmi açıklanmayan özel gereksinimli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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