Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çatalan Caddesi'nde E.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'ye çarptı.

Kazada devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ile M.E. yaralandı.

Hafif yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Devrilen elektrikli bisikleti vatandaşların yardımıyla kaldıran polis ekipleri, ağlayan E.D'yi de teselli etti.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title