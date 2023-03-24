Adana'da 'ekmek satma' kavgası:  1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da, ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mahmut Taş (29) yaşamını yitirdi, Zübeyir A. (44) ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet T., iddiaya göre, mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle evinin yakınındaki market sahibi Zübeyir A. ile saat 15.00 sıralarında kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle iki taraflar ayrılırken, Mehmet T., akşam saatlerinde kayınbiraderi Mahmut Taş'ı da yanına alıp, Zübeyir A.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A., yaralandı.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.