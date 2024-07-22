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Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün sabah ekmek almak için evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un cansız bedeni çevredeki sulama kanalında bulundu.

Adana'da ekmek almak için dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un, bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

EVE GERİ DÖNMEDİ

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinden dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur, geri dönmedi. Bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDAN ÇIKARTILDI

Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı. Cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit edildi. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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