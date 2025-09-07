Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli yapılan trafik denetiminde 478 aracı durdurarak çeşitli ihlaller nedeniyle 255 bin 100 lira para cezası uyguladı, 14 araç trafikten men edildi.
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 478 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 14 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 38 aracın sürücüsüne 255 bin 100 lira para cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel