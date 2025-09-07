Haberler

Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi

Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, dron destekli yapılan trafik denetiminde 478 aracı durdurarak çeşitli ihlaller nedeniyle 255 bin 100 lira para cezası uyguladı, 14 araç trafikten men edildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 478 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde 14 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 38 aracın sürücüsüne 255 bin 100 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu

Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.