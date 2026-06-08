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Adana'da ciple çarparak kepengini kırdıkları döviz bürosundan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir döviz bürosuna ciple çarparak kepengini kıran ve 16 bin dolar çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak tutuklandı. Firari sürücü ise aranıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde döviz bürosundan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 zanlı tutuklandı.

Karasoku Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan 31 Ocak sabah saatlerinde 16 bin dolar çalındı.

Olaya ilişkin çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ciple çarparak kepengini kırdıkları iş yerini soyan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılardan Faysal Ç, İshak T. ve Ferhat U'yu yakalayan ekipler, araç sürücüsü ve çalınan paraya ulaşamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, firari sürücünün yakalanması için araştırmasını sürdürüyor.

İşletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araçla iş yerinin kepengini kırdıktan sonra tanınmamak için yüzlerini kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla gizleyen zanlılardan 3'ü içeriye giriyor. Eldiven kullanan zanlılar, çekmecelerde buldukları dövizi poşetlere doldurup aynı araçla olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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