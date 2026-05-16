Adana'da arkadaşı tarafından darbedilen kişi öldü

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından darbedilen Muhammet Hasan Koca, tedavi gördüğü hastanede 15 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıyı Antalya'da yakalayarak tutuklattı.

Alınan bilgiye göre, 12 Mayıs'ta özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen ve darbedilerek ağır yaralı olduğu anlaşılan Muhammet Hasan Koca, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Koca, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koca'nın hastaneye getirilmesinden itibaren araştırma başlatan polis, bu kişinin M.A.G'yle ilçede kaldığı evi belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis, zanlının kaçtığını belirledi.

Evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirildi.

Araştırmasını genişleten polis, zanlıyı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Koca ile M.A.G'nin döner ustası oldukları, çalışmak için geldikleri Kozan'da birlikte kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
