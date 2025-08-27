Adana'da Dolmuş Şoförüne Tabancalı Saldırı: 1 Ölü

ADANA'da dolmuş şoförü Orhan Gündüz (47), direksiyon başında seyir halindeyken uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Silahlı saldırgan ise gecenin karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Gündüz, ambulansta kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün saldırıya uğradığı dolmuşta 6 kurşun izine rastlandı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.