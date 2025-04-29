Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Adana'da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine yapılan canlı bomba uyarısı paniğe neden oldu. Gözaltına alınan 50 yaşındaki kooperatif çalışanı arkadaşına şaka yapmak amacıyla mesajı gönderdiğini söyledi.
Adana'da dün sabah saatlerinde minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" sözlerine yer verildi. Toplu taşıma aracının sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar bir anlık paniğe kapıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma minibüs durağında çalışan K.A'nın (50) yazıyı yazıp toplu olarak sisteme gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı.
"ŞAKA YAPTIM" DEDİ
Şüpheli K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dediği öğrenilirken hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı. Kenan A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA, İHA