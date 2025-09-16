Haberler

Adana'da Dolandırıcılık Olayı: 'Başkomiser Kadir' Kılığındaki Dolandırıcılar Tutuklandı

Adana'da 73 yaşındaki emekli Yaşar Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini 'Başkomiser Kadir' olarak tanıtıp altınlarını aldı. İki şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da telefonda kendisini 'Başkomiser Kadir' tanıtarak, soruşturma bahanesiyle Yaşar Y.'nin (73) altınlarını dolandıran Halil T. (24) alışverişi yaparken; E.B. (16) ise evinde yakalandı.

Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y.'yi telefonla arayıp, kendisini 'Başkomiser Kadir' olarak tanıtan kişi, "kimliklerinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen E.B. ile Halil T.'ye verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Yaşar Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil T. ile E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Yaşar Y.'e ait altınlar bulunamadı.

