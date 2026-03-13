Haberler

Adana'da "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması" düzenlendi

Adana'da 'Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın beşincisi Adana'da düzenlendi.

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın beşincisi Adana'da düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"ndaki konuşmasında, bu programları Türkiye'nin dört bir yanında düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Programda az siyaset, daha çok gazeteciliğin konuşulacağını belirten Bulut, yerel medyanın o ilin sesi, hafızası, vicdanı olduğunu dile getirdi.

Yerel medyanın önemine değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkiye'sinde yerel medya, belediyeyi, meclisi, seçtiği insanları izliyor. Yerel medya orada bir çevre sorunu varsa onu izliyor, onu ulusala taşıyor. Türkiye sadece Ankara'dan ibaret değil. Ama baktığınızda İstanbul ve Ankara dışında, siyaset ve iş dünyası dışında herhangi bir haber çıkmaz durumda. Bunun sebebi yerel medyaya hem ulusalın bakışı hem de yerel medyanın içinde bulunduğu sorunlar. Yerel medyanın çözülmesi gereken en önemli hususlarından biri ekonomik özgürlük, diğeri örgütlenme. Bu ikisi yapıldığı anda kimseye bağlı kalmaz. Türkiye'de var olan tüm bölgelerde bunları dinleyeceğiz."

Bulut, basın hizmetinin, vatandaş için barınma, güvenlik gibi bir kamu hizmeti, bir anayasal hak olduğunu vurguladı.

Adana, ?Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Niğde ve Kahramanmaraş'tan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program, panel ve söyleşilerle devam etti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin'i harekete geçiren fotoğraf
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı