Adana'da Devrilen Kamyonette 1 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen bir kamyonetteki A.Ç. isimli kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kozan- Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
