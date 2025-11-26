Adana'da Devrilen Kamyonette 1 Kişi Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen bir kamyonetteki A.Ç. isimli kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kozan- Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel