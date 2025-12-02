Haberler

Adana'da Devri Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şambayadı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
title
