Adana'da Devam Eden Yangında Söndürme Çalışmaları Karadan Sürüyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Havanın kararması nedeniyle ekipler, söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.
DEVAM EDİYOR
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde çıkan ve arazinin sarp kesimlerinde devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Havanın kararması nedeniyle ekiplerin, söndürme çalışmasını karadan sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel