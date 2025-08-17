Adana'da Devam Eden Yangında Söndürme Çalışmaları Karadan Sürüyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde çıkan ve arazinin sarp kesimlerinde devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Havanın kararması nedeniyle ekiplerin, söndürme çalışmasını karadan sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
