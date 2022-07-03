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Dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Fevzi Alagöz idaresindeki 07 GYE 62 plakalı otomobil, Yeşil Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta buluna Cumali Alagöz, Mehmet Alagöz ile Mehmet Nergiz sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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