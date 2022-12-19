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Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu

Güncel Haberler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun yayıldığı bölgede ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışması yapılacak.

Yüreğir'e bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı.

KÖTÜ KOKU SONRASI FARK ETTİLER

Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

Kadir Kara:

Şu adana ile ilgili normal, hayırlı bir haber göremeden ölecez.

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Yakup çebe:

Eşek etinden sucuklarımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun

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Doğuş:

Etteki fiyat artışını ancak eşşek ler durdurabilir.

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