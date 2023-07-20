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Adana'da depremde hasar alan apartman çöktü

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Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı. Çökme sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.

ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan Övgü Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sırasında 10 katlı bina aniden çöktü. Bina, yolun karşısındaki kafenin bir bölümünün üzerine yıkıldı. Moloz yığınıyla kaplanan yol da trafiğe kapandı. Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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