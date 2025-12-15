Haberler

Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlikteki yükümlülerin meslek edinmesi ve istihdama kazandırılması amacıyla Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, boya eğitimini tamamlayan yükümlülere sertifika verildi.

Adana'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek edinerek istihdama kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Adana Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında yükümlülerin meslek öğrenip istihdam edilmesine yönelik imzalanan protokole ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Saha çalışmalarının değerlendirildiği programın ardından boya eğitimini tamamlayan yükümlülere sertifika, usta öğreticilere de plaket verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title