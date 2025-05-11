Adana'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana'da saklandıkları tespit edilen şüpheliler, 7 Mayıs'ta Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., H.A., H.H., M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.B. ise sınır dışı edildi.