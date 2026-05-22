Adana'da DEAŞ'ın 'uyuyan hücresine' operasyon: 16 gözaltı

ADANA'da DEAŞ terör örgütünün uyuyan hücresine yönelik operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresi oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde Suriye ve Irak'ta savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye ve Iraklı 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı