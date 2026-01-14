Haberler

Adana'da Dayısını Tabancayla Vuran Şüpheli Kaçtı

Adana'da Abdullah C., tartıştığı dayısı Aslan Taş'ı bacağından vurup olay yerinden kaçtı. Taş hastaneye kaldırıldı, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da Abdullah C., sokakta tartıştığı dayısı Aslan Taş'ı tabancayla bacağından vurup kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah C., henüz belirlenemeyen nedenle dayısı Aslan Taş ile tartıştı. Bu sırada Abdullah C., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Taş, kanlar içinde yere yığılırken; şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

