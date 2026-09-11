Adana'da dayısını bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, husumetli olduğu dayısını bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. (30) ile müşteki R.U. (39) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Sanığın 12 Haziran 2025'te telefonla aradığı müştekiden alacağını istemesi üzerine tartıştıklarını kaydeden savcı, M.K'nin daha sonra R.U'nun Orhangazi Mahallesi'ndeki ikametine gittiğini anlattı.

İkili arasında çıkan kavgada M.K'nin bıçakla dayısı R.U'yu hayati tehlike oluşturacak şekilde karın ve bacak bölgesinden yaralayarak kaçtığını belirten savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, olay günü alacağını istediği dayısı R.U'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Dayısının kendisine sopayla saldırdığını savunan M.K, "Kendisi önce bana hakaret etti ve devamında sopayla kafama vurdu. Kendimi korumaya çalıştım. Bıçağı rastgele salladım. Hedef gözetmedim. Kimseyi yaralama amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki R.U. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, M.K'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. ???????

Kaynak: AA