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Çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü

Çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü
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Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Figen Tuğlu, belediyenin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken belediyenin çöp kamyonunun altında kalan Figen Tuğlu (71), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Figen Tuğlu'ya çarptı. Kamyonun altında kalıp, birkaç metre sürüklenen Tuğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tuğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tuğlu'nun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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