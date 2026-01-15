Haberler

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine müdahale ederek evde ilaçlama da gerçekleştirdi.

Adana'da belediye ekiplerince temizlik çalışması yapılan evden iki kamyon çöp çıkarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında çöp biriktirilmesi nedeniyle vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi ekipleri, adrese giderek temizlik çalışması başlattı.

Evden iki kamyon çöp çıkaran ekipler, daha sonra ilaçlama yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

