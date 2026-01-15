Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine müdahale ederek evde ilaçlama da gerçekleştirdi.
Adana'da belediye ekiplerince temizlik çalışması yapılan evden iki kamyon çöp çıkarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında çöp biriktirilmesi nedeniyle vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Bunun üzerine Seyhan Belediyesi ekipleri, adrese giderek temizlik çalışması başlattı.
Evden iki kamyon çöp çıkaran ekipler, daha sonra ilaçlama yaptı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel