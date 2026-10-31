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Adana'da çöken yolda ekipler çalışma başlattı

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Adana'da çöken yolda ekipler çalışma başlattı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, çökme sonucu çukur oluşan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, çökme sonucu çukur oluşan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda çukur oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, esnafın kasalar koyarak önlem aldığı çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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