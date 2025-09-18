Haberler

Adana'da Çocuklara Sopa İle Saldırı

Adana'da Çocuklara Sopa İle Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sokakta oynayan iki çocuğa gürültü yüzünden sopayla saldıran bir kişi, çevredekilerin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da C.T. (52), sokakta oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbetti. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı. C.T. daha sonra sopayla H.G.'nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.'yi (10) de sopayla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.