Adana'da Çocuklara Sopa İle Saldırı

ADANA'da C.T. (52), sokakta oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbetti. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı. C.T. daha sonra sopayla H.G.'nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.'yi (10) de sopayla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.