Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Adana'da Çocuğu Şaka Amaçlı Sürükleyen 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da Çocuğu Şaka Amaçlı Sürükleyen 3 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 8 yaşındaki bir çocuğun, üç kişinin elektri triportörle şaka amaçlı sürüklenmesi olayı sonrası şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları ve yasal süreç hakkında açıklama yapıldı.

ÇOCUĞU ŞAKA AMAÇLI SÜRÜKLEMİŞLER

Adana'da 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup sürükleyen elektrikli triportör üstündeki 3 kişi polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Adana Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.'nun, H.İ.D. ile akraba oldukları, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Açılmada şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.İ.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.