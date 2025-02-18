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Adana'da Çiftçi Çapa Makinesine Ayağını Kaptırdı

Adana'da Çiftçi Çapa Makinesine Ayağını Kaptırdı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 71 yaşındaki Ali Ak, tarlada çapa yaptığı sırada ayağını makineye kaptırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çiftçiyi hastaneye kaldırdı.

Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.

Kozan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde tarlada çapa yapan Ali Ak (71), ayağını makineye kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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