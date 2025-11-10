Haberler

Esnafın telefonunu çalan şüpheli: Şeytana uydum, pişmanım

Esnafın telefonunu çalan şüpheli: Şeytana uydum, pişmanım
Güncelleme:
Adana'da çekirdek çitleyerek kaldırımda yürüyen bir şahıs, esnafın taburesinin üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan şahıs tutuklanırken ifadesinde "Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım" dedi.

Adana'da kaldırımda yürürken çekirdek çitleyip, taburenin üzerinde gördüğü esnafın cep telefonunu çalan Yusuf Şimşek (43) güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım" diyen Şimşek, tutuklandı.

Olay, 30 Ekim saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Ahmet M., dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri götürdü. Bu sırada kaldırımda 1'i kadın 2 kişiyle çekirdek çitleyip yürüyen Yusuf Şimşek, Ahmet M.'nin taburenin üzerinde duran cep telefonunu el çabukluğuyla alıp, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden Ahmet M.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"TABUREDE GÖRÜNCE ÇALMAYA KARAR VERDİM"

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine yapılan baskında şüpheli Yusuf Şimşek, gözaltına alındı. Evdeki aramada çaldığı cep telefonu da ele geçirildi. Emniyete götürülen Şimşek, ifadesinde, "Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım" dedi.

TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Şimşek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi.



