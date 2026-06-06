Haberler

Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer'in 7'nci günde pantolonu bulundu

Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer'in 7'nci günde pantolonu bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in arama çalışmalarının 7. gününde pantolonu bulundu. Ekipler, pantolonun bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in (25), arama çalışmalarının 7'nci gününde pantolonu bulundu.

Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta, arkadaşlarıyla birlikte Dokuzoluk Kanyonu'na pikniğe giden Ömer Alptekin, saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Günlerdir sürdürülen çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, 7'nci gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

PANTOLONU BULUNDU

Ekiplerin kanyonda sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında Ömer Alptekin'e ait olduğu değerlendirilen pantolon bulundu. Pantolonun bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Bakan Uraloğlu: Kınalı-Malkara Otoyolu ile İstanbul-Çanakkale 2 saate düşecek

Müjdeyi verdi! İstanbul'dan o şehrimize iki saatte gidilecek
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi