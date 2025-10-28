Haberler

Adana'da Çay Ocağına İkinci Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir çay ocağına yapılan ikinci silahlı saldırıda saldırgan yakalandı. Olayda kurşunlar polis aracına da isabet etti, şans eseri yaralı olmadı.

ADANA'da geçen ay saldırıya uğrayan ve 2 kişinin yaralandığı çay ocağına bir kez daha tabancayla ateş açıldı. Kurşunlar, yaklaşık 50 metre uzakta bulunan polis aracına da isabet ederken, saldırgan silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, yol kenarındaki çay ocağına tabancayla ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına da isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan saldırıda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

4 EYLÜLDE AYNI YERDE İKİ KİŞİ YARALANDI

Aynı çay ocağına geçen 4 Eylül günü silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden yaralanmıştı.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.